Chelsea pregătește o lovitură de proporții. Fotbalistul care este pe cale să semneze cu trupa de pe Stamford Bridge

Mount a fost decisiv până acum pentru Chelsea. În această stagiune, englezul a bifat nouă apariții, a înscris două goluri și a pasat în două situații cheie.

Astfel, conducerea de pe Stamford Bridge se pregătește să-i ofere un nou contract lui Mason Mount, după cum a scris jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe Twitter.

„Credem mult în Mason Mount. Îl iubim ca pe un jucător, este un tip foarte bun. Îi puteți vedea influența în echipă”, a evidențiat Graham Potter, conform aceleiași surse.

Potter: “We believe in Mason Mount a lot. We love him as a player, he’s a great guy. You can see the influence he has on the team”. ???????????????????????????????? #CFC

Chelsea owners, board and manager all on same page: extending Mason Mount’s contract is a priority. Work in progress. ⭐️ pic.twitter.com/O24y5wGBBf