Antrenorul lui Chelsea a fost întrebat despre transferul lui Cristiano Ronaldo. Ce răspuns a dat

Portughezul a fost sancționat după ce ”a refuzat să intre pe teren” și a plecat la vestiare înainte de finalul meciului dintre Manchester United și Tottenham. Tensiunile dintre lusitan și antrenorul Erik ten Hag au amplificat zvonurile potrivit cărora Ronaldo și-ar dori să plece de pe Old Trafford.

Intrat în ultimul an de contract, Ronaldo ar putea pleca de la echipă încă din iarnă. Chelsea este una dintre favoritele pentru transferul multiplului câștigător al Balonului de Aur.

Întrebat despre posibilitatea ca Ronaldo să ajungă sub comanda sa la Chelsea, Graham Potter a evitat să ofere un răspuns.

”Nu vorbesc niciodată despre jucătorii care nu sunt la Chelsea”, s-a limitat să spună antrenorul englez, care l-a înlocuit pe Thomas Tuchel la ”cârma” echipei londoneze.

