Wenger isi ia ADIO de la Europa dupa 22 de ani: "E foarte, foarte trist! Fotbalul e crud uneori!"

Arsene Wenger spera sa lase un trofeu european la Arsenal.

Wenger a anuntat ca pleaca de la Arsenal dupa 22 de ani. El mai are doua jocuri in Premier League, iar apoi se va desparti de clubul londonez. Wenger spera sa castige un trofeu european, Europa League, insa Arsenal a fost eliminata de Atletico Madrid. Dupa 1-1 la Londra a fost 1-0 pe Wanda din Madrid.

"E foarte, foarte trist, dar din nefericire trebuie sa trecem prin asta. Fotbalul poate fi foarte crud uneori. Am suferit mult in aceasta seara.

A fost un meci similiar cu mansa tur. Am avut ocazii, dar am ratat. Am jucat cu o echipa buna si le uram succes in finala, dar noi consideram ca meritam sa mergem mai departe. Am avut 1-0 cu 10 minute inainte de final acasa, apoi a primit un gol stupid. Azi am aratat ok, dar am primit gol pe contraatac.

Atletico a jucat cu frica in prima jumatate, insa apoi dupa ce au marcat au avut siguranta reusitei. Am pierdut posesia, iar Diego Costa e unul dintre cei mai buni atacanti din lume", a spus Wenger dupa meciul de la Madrid.

Francezul mai are doua meciuri pe banca lui Arsenal, cu Leicester si Huddersfield in Premier League.