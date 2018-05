ATLETICO - ARSENAL, JOI ORA 22.00 LA PRO X // Decizia SOC a lui Simeone a fost dezvaluita chiar de un jucator de la Atletico: "Ne-a spus ca asta se va intampla!"

Duelul principalelor favorite la castigarea Europa League este in direct la Pro X!

Atletico Madrid are un avantaj semnificativ inainte de returul semifinalelor Europa League cu Arsenal - in partida tur de pe Emirates, Atletico a obtinut un 1-1 in ciuda faptului ca echipa a jucat in 10 oameni inca din minutul 10 cand Sime Vrsalijko a fost eliminat!

Diego Simeone a fost la randul sau trimis in tribune si nu va fi pe banca la partida retur, urmand sa-si afle sanctiunea dupa partida de joi seara. Conform spuselor lui Thomas Partey, Simeone a anticipat inainte de partida tur ce se va intampla!

"Chestia cu Simeone pe care probabil multi oameni nu o stiu este ca instinctele sale sunt mereu corecte. Ne-a pus sa ne antrenam 10 contra 11 cu o zi inainte de meci (cel din tur) si ne-a tot spus ca e posibil sa ramanem in inferioritate numerica si ca acest lucru s-ar intampla mai devreme decat ne-am astepta.



Ma simt privilegiat sa fiu antrenat de un asemenea om - acum media vorbeste mereu de cat de bine sunt platiti jucatorii si ce viata luxoasa au, insa cei care ma cunosc stiu ca am tot spus ca orice jucator ar deveni mai bun daca ar fi antrenat de el (Diego Simeone).



Nu stiu cum e la alte cluburi dar aici orice antrenament este o lupta pentru ca echipa se schimba mereu in functie de cat de bine de antrenezi si cat de bine evoluezi pe teren" le-a spus Partey celor de la Independent.