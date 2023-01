Weghorst a semnat cu „diavolii roșii” pe 13 ianuarie și are o înțelegere valabilă până la finele sezonului, mai exact până la 30 iunie 2023.

Weghorst, categoric după aproape două săptămâni petrecute la Manchester United. Ce a subliniat fotbalistul care s-a încăierat cu Messi

Atacantul neerlandez (1,97 m) a evidențiat faptul că își dorește să rămână la Manchester United, însă trebuie să arate că va continua să înscrie goluri, mai ales că asta 'a făcut toată cariera' sa de fotbalist.

„Practic, e simplu. Dacă ești atacant vei fi judecat pe baza golurilor. Ten Hag a spus că vrea un număr nouă pentru atac, iar ei joacă la cel mai înalt nivel și eu trebuie să forțez cât mai mult să-mi dea minute.

Am făcut un singur lucru în cariera mea, iar asta are legătură cu marcatul golurilor. Dacă încep să ratez șanse mari, atunci o să mă îngrijorez, dar sunt și convins că pot da tot ce am mai bun.

Antrenorul m-a văzut că sunt pregătit, să fii aici la Manchester United e fantastic. Totul e minunat și sunt aici de o săptămână și puțin. Merge bine, vreau să rămân, dar trebuie să fiu sigur că adaug valoare lotului”, a spus Wout Weghorst, potrivit Tuttomercatoweb.

Weghorst a sărit să-l bată pe Messi, după ce argentinianul l-a insultat. Cum s-a încheiat totul

Argentina se calificase în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, după ce învinsese Olanda cu scorul de 4-3 la loviturile de departajare, într-un meci terminat la egalitate, 2-2 (0-1, 2-2), la finalul prelungirilor.

La finalul partidei, Lionel Messi a avut un derapaj la adresa olandezului Wout Weghorst, cu care s-a contrat în timpul meciului. „La ce te uiți, prostule? Du-te acolo, prostule! Hai, du-te acolo!”, i-a spus Messi olandezului înaintea interviului acordat la finalul meciului.

Ieșirea lui Messi l-a deranjat pe Wout Weghorst, care l-a urmărit pe argentinian la vestiare pentru a-i cere socoteală.

Weghorst a fost oprit însă de "Kun" Aguero, care nu l-a lăsat să avanseze către vestiarul Argentinei. În cele din urmă spiritele s-au calmat, iar olandezul și-a văzut de drum.

„De ce vrei să mergi la el?”, a întrebat Kun. „Pentru că nu e ok să-mi vorbească așa. Vă rog să fiți mai respectuoși”, i-a transmis Weghorst. „Da, da”, i-a replicat Aguero, care s-a întors și și-a continuat drumul către vestiare.