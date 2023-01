Radja Nainggolan revine în Italia! La ultima echipă a fost dat afară după ce a fumat pe bancă

Nainggolan nu a mai jucat un meci oficial din octombrie 2022. Belgianul a fost suspendat de clubul său, Royal Antwerp, după ce a fost surprins fumând pe banca de rezerve înaintea unui meci de campionat. Cu doar câteva zile înainte, mijlocașul fusese arestat pentru că a condus cu permisul arestat.

La mai bine de trei luni de la incidentul respectiv, fostul campion cu Inter este aproape de o nouă experiență în Italia. Jurnalistul Gianluca Di Marzio anunță că Radja Nainggolan urmează să semneze cu SPAL, ocupanta locului 14 din Serie B.

Potrivit sursei citate, SPAL i-a propus lui Nainggolan un contract pe șase luni, cu prelungire automată în cazul în care echipa promovează în Serie A. Toate detaliile ar urma să fie puse la punct în cursul zilei de joi.

La SPAL, Nainggolan ar urma să fie antrenat de fostul său coleg de la AS Roma, Daniele De Rossi.

