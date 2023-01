Titular în meciul cu Nottingham Forest, din semifinalele Cupei Ligii Angliei, Marcus Rashford a deschis scorul după doar șase minute. Englezul a primit o minge în propria jumătate, a avansat cu mingea la picior în flancul stâng, a trecut printre doi adversari și l-a învins pe portarul Wayne Hennessey cu un șut la colțul scurt.

Pe lângă golul spectaculos, Rashford a atins și o bornă impresionantă. Potrivit Squawka, jucătorul lui Manchester United este singurul fotbalist din primele cinci campionate ale Europei care marchează 10 goluri în toate competițiile după încheierea Cupei Mondiale.

MARCUS RASHFORD WHAT A RUN ????

His 10th goal in 10 games since the World Cup!! pic.twitter.com/iIXRLGwyfe