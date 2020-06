5 jucatori OUT de la Liverpool din cauza pandemiei! La cine renunta Klopp pentru a-si rotunji veniturile

Din cauza pandemiei de coronavirus care ii impiedica pe suporteri sa mearga la stadion, cluburile din Europa au mult de suferit.

Probleme financiare are si Liverpool, care va pierde multi bani in perioada urmatoare, in care fanii nu vor putea sa fie in tribune. Desiva primi o suma importanta din drepturile TV, echipa de pe Anfield este pregatita sa ia masuri in aceasta vara.

5 jucatori ar putea fi vanduti pentru ca Liverpool sa-si rotunjeasca veniturile.

Potrivit Anfield Edition, Divock Origi, Dejan Lovren, Marko Grujic, Harry Wilson si Loris Karius ar urma sa plece in pauza dintre sezoane. Pe langa ei, Lallana si Shaqiri se vor desparti de Liverpool liberi de contract, refuzand sa isi prelungeasca intelegerile.

In timp ce Grujic, Wilson si Karius au fost oricum imprumutati in acest sezon la alte echipe, Origi si Lovren au facut parte din lotul lui Klopp. Daca plecarea lui Lovren nu i-ar pune probleme antrenorului, care are alti jucatori cu care sa-l inlocuiasca, dupa transferul lui Origi Liverpool ar trebui sa aduca pe cineva in locul lui.

Plecarile celor 5 fotbalisti ar insemna un oarecare echilibru financiar pentru Liverpool, cu atat mai mult cu cat "cormoranii" nu au de gand sa achizitioneze multi jucatori in aceasta vara.

S-a vorbit mult in ultima perioada despre imprumutul lui Ousmane Dembele, de la Barcelona, acesta fiind singurul fotbalist dorit de Klopp dupa ce Timo Werner a refuzat sa vina pe Anfield, alegand sa mearga la Chelsea.