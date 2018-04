Cel mai scurt meci de tenis DIN ISTORIE: a durat doar 16 minute! Adversarul "s-a dat lovit" cand a vazut ce se intampla pe teren

Cel mai rapid meci de tenis din lume a durat... doar 16 minute.

Partida s-a disputat la Marrakesh, la turneul de la Maroc, competitie dotata cu premii totale in valoare de 500.000 de euro.



Britanicul Kyle Edmund a trecut de cehul Jiri Vesely in primul tur in doar 16 minute. Edmund a ajuns extrem de rapid la 5-0 in primul set, moment in care adversarul sau a acuzat probleme medicale si s-a retras.



In turul secund, Kyle Edmund se va duela cu invingatorul partidei Radu Albot-Andreas Seppi.