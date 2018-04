Nu xenofobie, ci lene! Oficialii lui Juventus ar fi descarcat cantecul obscen de pe internet si nu l-au mai verificat!

Surse din interiorul clubului Juventus spun ca playlistul cu cantece patriotrice ar fi fost descarcat de pe site-uri de torrente si nu a mai fost verificat niciodata inainte de a se auzi la statia de amplificare a stadionului.

Patronul clubului Ilie Ciuclea e furios pentru ca momentul de dinainte de meci, folosit de obicei pentru intonarea imnului, a fost patat cu o melodie cu versuri obscene la adresa etnicilor maghiari, iar toata lumea crede acum ca a fost ideea sa, fiind cunoscut ca un nationalist convins. Mai ales ca le ceruse angajatilor sai sa aiba foarte mare grija la meciul cu Sepsi, sa nu isi faca vreo ambitie nationalista, care sa pateze imaginea clubului. Mai mult patronul a atras atentia ca majoritatea componentilor staffului tehnic de la Sepsi sunt romani, iar in lot covasnenilor sunt doar 4-5 etnici maghiari, in timp ce la Juventus se gasesc Robert Elek, nascut la Targu Secuiesc, si secundul Erik Lincar, nascut la Oradea.



Desi cativa oficiali ai lui Juventus au incercat sa se dezvinovateasca, spunand ca "a gresit baiatul de la Voluntari stick-ul", se pare ca nu e adevarat. Crainicul stadionului, care s-a ocupat de statia de amplificare a Stadionului "Anghel Iordanescu", conform protocolului incheiat intre cele doua cluburi la inchirierea arenei, a primit stickul corect si i s-a cerut sa puna muzica de pe el pentru a umple perioada de dinaintea fluierului de start al meciului. Reprezentantii clubului Juventus ar fi descarcat gratuit cateva cantece patriotice de pe internet, dar nu au mai avut curiozitatea sa verifice daca continutul se potrivea cu denumirea fisierelor.



Ce s-a intamplat?

Cu o jumatate de ora inainte de startul partidei Juventus Bucuresti - Sepsi Sf. Gheorghe (0-2), cand jucatorii faceau exercitii de incalzire, la stația de amplificare a arenei din Voluntari au fost difuzate cantece ce contineau injurii, versuri xenofobe si care incitau la violenta. In loc de frumoasa melodie patriotica "Doamne, ocroteste-i pe romani", a fost reprodusa o parodie, in boxe auzindu-se versuri precum "Sus e Iancu pe statuie si le da la unguri m*** / Doamne ocroteste-i pe romani. / In Campia Nordica, vin c-o bomb-atomica / Doamne ocroteste-i pe romani / Doamne f***-va pe toti si scapam de greutati / Doamne ocroteste-i pe romani".