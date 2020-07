Au aparut imaginile, nu mai e niciun dubiu! Inca un nume urias al Europei a venit la Bucuresti dupa Dennis Man. Stadiul negocierilor

Dennis Man e cel mai atractiv produs din Liga 1 pentru piata vest europeana in aceasta vara!

Dupa Norwich, Atalanta sau Monaco, Feyenoord analizeaza posibilitatea unei oferte pentru Man! Scouterul olandezilor Steven Aptroot a fost la Bucuresti inca din martie pentru a se intalni cu Man si cu agentii sai. Alaturi de Anamaria Prodan, in afacere e implicat si Sasha Empacher! Agentul e acelasi care a 'lucrat' si transferul lui Nicolae Stanciu la Anderlecht pe o suma record pentru Romania, 9 milioane de euro.

Man s-a vazut cu reprezentantii lui Feyenoord, care nu iau insa in calcul sa plateasca cele 12 milioane de euro cerute acum de Becali. Acesta e pretul minim al momentului pentru Man, in evaluarea lui Becali. Gigi n-a dat inca un raspuns final propunerii de la Norwich, care dadea 9 milioane de euro in 3 rate anuale.