Arsenal - Villarreal, LIVE de la ora 22:00 | Astazi aflam finalistele din Europa League! AS Roma - Manchester United, de la aceeasi ora

16:08

In aceasta seara se vor decide finalistele din acest sezon al Europa League.





De la ora 22:00, Arsenal va primi vizita celor de la Villarreal, oaspetii din aceasta seara pornind cu prima sansa, dupa ce au castigat meciul de pe teren propriu cu scorul de 2-1.





De-a lungul acestui sezon, echipa lui Mikel Arteta le-a eliminat din Europa League pe Benfica, Olympiakos si Slavia Praga, in timp ce ibericii au trecut de Salzburg, Dinamo Kiev si Dinamo Zagreb.





In cealalta semifinala, de la aceeasi ora, 22:00, Manchester United va juca pe terenul celor de la AS Roma. Englezii sunt ca si calificati in finala dupa ce au reusit, saptamana trecuta, in meciul tur, sa se impuna cu 6-2.





In acest sezon, italienii au ajuns pana in semifinale dupa duelurile cu Braga, Sahtior si Ajax, in timp ce United le-a invins in fazele eliminatorii pe Real Sociedad, AC Milan si Granada.





Finala Europa League este programata pe 26 mai, la Gdansk.