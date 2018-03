Un nou transfer de RECORD in 2018? Liverpool i-a stabilit pretul lui Salah! Suma URIASA ceruta de englezi

Mohdamed Salah are un sezon incredibil in Anglia.

Cu 28 de reusite, egipteanul Salah trece prin forma carierei, iar marile cluburi din Europa il au deja in vizor.

Atacantul in varsta de 25 de ani e dorit de Real Madrid, insa campioana Spaniei va fi nevoita sa sparga recordul stabilit anul trecut de PSG cu Neymar ca sa-l ia pe Salah.

Potrivit The Sun, Liverpool cere 200 de milioane de lire pentru Salah, adica 228 de milioane de euro. PSG a platit 222 de milioane de euro pentru Neymar, cel mai scump transfer din istorie. Real Madrid ar vrea sa plateasca mai putin si sa-l ofere si pe Lucas Vazquez la schimb.

Si Barcelona si PSG il monitorizeaza pe Salah, potrivit The Sun. Klopp nu vrea sa renunte la o noua vedeta, dupa ce l-a pierdut pe Coutinho in favoarea Barcelonei in iarna, pentru 160 de milioane de euro.