GHEATA DE AUR | FARAONUL Salah, peste Messi, Harry Kane sau Immobile! Cum arata topul celor mai buni marcatori din Europa

Lupta pentru Gheata de Aur e mai stransa ca niciodata.

In absenta lui Kane, accidentat, Mohamed Salah s-a distantat in clasamentul pentru cel mai bun marcator din Europa.

Egipteanul face sezonul carierei in Europa, iar ieri a reusit o performanta rara: 4 goluri si o pasa decisiva contra lui Watford in Premier League.

Salah a ajuns la 28 de goluri in acest sezon si e in fata lui Messi in clasamentul pentru Gheata de Aur cu 56 de puncte.

In urma lui sunt 4 jucatori la egalitate de puncte. Messi, Harry Kane, Edinson Cavani si Ciro Immobile.