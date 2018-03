Salah s-a dus TINTA la portarul lui Watford caruia i-a dat PATRU goluri! Imaginile surprinse dupa partida: ce i-a spus jucatorul lui Liverpool

Mohamed Salah a reusit sa inscrie 4 goluri si sa paseze la reusita lui Firmino in victoria cu 5-0 a lui Liverpool contra lui Watford.

Mo Salah a ajuns la 36 de goluri in acest sezon in toate competitiile, 28 dintre acestea in campioanat - ultimele 4 au venit in partida cu Watford iar Salah se afla acum pe primul loc in clasamentul ghetei de aur, cu 6 puncte peste Leo Messi dupa ce argentinianul a inscris 1 gol cu Bilbao. https://www.sport.ro/campionate-externe/gheata-de-aur-faraonul-salah-peste-messi-harry-kane-sau-immobile-cum-arata-topul-celor-mai-buni-marcatori.html

La finalul meciului cu Watford, Salah a fost surprins de camerele TV ducandu-se direct la Orestis Karnezis, portarul celor de la Watford. Egipteanul si-a cerut scuze fata de goalkeeper-ul de 32 de ani pentru reusitele sale!

Niciun jucator in istoria lui Liverpool nu a marcat in sezonul de debut atat de multe goluri cate a reusit Salah in actuala stagiune