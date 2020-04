Un fost campion mondial a murit din cauza Covid-19! Anuntul trist a fost facut de clubul unde a scris istorie

O legenda a fotbalului a incetat din viata la 76 de ani, dupa ce a pierdut lupta cu Covid-19.

Norman Hunter, fost campion mondial cu Anglia in 1966, a incetat vineri din viata, la varsta de 76 de ani. Fostul mare fotbalist a fost infectat cu noul coronavirus. Anuntul a fost facut de cei de la Leeds United, clubul pentru care Norman Hunter a evoluat timp de 15 ani.

"Norman a fost transportat la spital saptamana trecuta dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19 si, in ciuda faptului ca a luptat cu virusul si a eforturilor depuse de medici, a pierdut batalia in aceasta dimineata. Lasa un mare gol in familia Leeds United, dar mostenirea sa nu va fi uitata niciodata, iar gandurile noastre se indreapta spre familia si prietenii sai in aceste momente dificile", au scris cei de la Leeds United pe site-ul oficial.

776 de aparitii a strans Norman in tricoul echipei care evolueaza in Championship in prezent.

Fundasul a strans 28 de selectii pentru echipa nationala a Angliei, cu care a triumfat la Campionatul Mondial din 1966.

Norman a castigat alaturi de Leeds doua titluri de campion in Anglia, o Cupa si o Super Cupa a Angliei, Cupa Ligii Angliei.