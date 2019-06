Real Madrid a ajuns la un acord cu Chelsea pentru transferul lui Eden Hazard! Cat va costa noul GALACTIC

Englezii de la The Guardian anunta ca Chelsea a cedat in fata insistentelor lui Hazard de a se transfera la Real Madrid.

Eden Hazard va deveni in urmatoarele zile noul jucator al celor de la Real Madrid! 100 de milioane de euro, plus alti bani din clauze speciale, va plati Real Madrid pentru jucatorul belgian care mai avea 1 an de contract cu Chelsea.

Hazard a insistat pentru acest transfer, declarand dupa ce a castigat Europa League cu Chelsea: "cred ca este adio, dar in fotbal nu stii niciodata". In acel moment, cele doua cluburi nu ajunsesera la un acord, insa Chelsea a fost fortata sa accepte transferul pentru a nu risca sa-l piarda gratis in vara viitoare.

Real Madrid este cea mai activa echipa in aceasta perioada de transferuri - i-a adus adus deja pe Eder Militao de la Porto cu 50 de milioane de euro si pe Luka Jovic de la Eintracht Frankfurt cu 65 de milioane de euro.