Este OFICIAL! Real Madrid l-a transferat pe Eden Hazard de la Chelsea! Suma uriasa platita de Florentino Perez!

Real Madrid l-a cumparat pe Edenz Hazard de la Chelsea.

The Telegraph si Sky Sports anunta transferul lui Eden Hazard la Real Madrid. Jurnalistii englezi anunta ca suma platita de Florentino Perez pentru belgian este de 130 milioane de lire sterline.

Negocierile au avut loc in aceasta saptamana, iar Real Madrid nu era dispusa sa ofere mai mult de 88 milioane de lire. Cu toate acestea, Perez a acceptat intelegerea, iar suma finala, cu bonusuri, va fi de 130 milioane de lire.

Chelsea and Real Madrid agree £130million deal for Eden Hazard | @MirrorDarren https://t.co/ve5J9znViq pic.twitter.com/zRGemLa2JL — Mirror Football (@MirrorFootball) June 6, 2019

Florentino Perez: "Incercam de multi ani sa il aducem"

Presedintele Realului, Florentino Perez, a oferit in urma cu o saptamana un interviu pentru Radio Onda Cero, in cadrul caruia dezvaluia interesul pentru Eden Hazard. Acesta recunostea ca a incercat sa il transfere pe belgian si in sezoanele precedente.

"Incercam de multi ani sa il aducem pe Hazard la Real Madrid, dar inca nu am reusit. Mi-ar placea ca Eden Hazard sa ajunga la Real Madrid si chiar sper ca o va face. Este unul dintre cei mai buni fotbalisti", a spus Florentino Perez.