La englezi 1 aprilie a venit mai devreme :) Mutarea la care nu se astepta absolut nimeni! Ce jucator din Premier League vrea Barcelona

Jurnalistul James Nursey de la Mirror a facut un anunt care a luat prin surprindere multa lume: Barcelona este interesata de transferul lui Luke Shaw de la Manchester United! Fundasul stanga de 22 de ani a intrat intr-un conflict cu Jose Mourinho iar situatia le-a atras atentia celor de la Barca!

Shaw mai are contract pana in vara lui 2019 si nu doreste sa si-l prelungeasca avand in vedere situatia incerta de la clubul englez. Barca doreste o noua varianta de rezerva pentru Jordi Alba, Lucas Digne avand doar 13 aparitii pentru Barca in acest sezon.

Luke Shaw a fost transferat de Manchester United in 2014 pentru 30 de milioane de lire, devenind in acel moment cel mai scump adolescent din fotbal! Shaw nu a reusit sa se impuna insa la United, fiind chinuit de accidentari iar Mourinho i-a criticat atitudinea dupa ultimele meciuri in care a fost introdus pe teren.