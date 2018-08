ULTIMA ORA | Capitanul campioanei mondiale a fost prins beat la volan

Hugo Lloris, capitanul lui Tottenham si al campioanei mondiale Franta, a fost prins sub influenta bauturilor alcoolice, la un control al politiei rutiere.

Rapid Viena - FCSB, joi, 21:30 in direct la PRO TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone!

Hugo Lloris, capitanul lui Tottenham, a fost prins in aceasta dimineata sub influenta bauturilor alcoolice la volan, in Londra, anunta BBC.

Lloris, care a purtat banderola de capitan la nationala Frantei in drum spre titlul mondial, va trebui acum sa se prezinte in fata judecatorilor, pentru a-si afla pedeapsa.

Data procesului a fost stabilita pentru 11 septembrie.