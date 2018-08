SIMONA HALEP, US OPEN | Numarul 1 mondial, protagonista unui clip amuzant publicat de WTA! Cum imita un panda si o vulpe

Simona Halep are parte de foarte multa distractie la New York.

Dupa ce s-a plimbat prin centrul orasului New York si a participat la petrecerea “Taste of Tennis”, Simona Halep a fost protagonista unui videoclip amuzant publicat de WTA pe contul oficial de Instagram, in care cateva dintre starurile din circuitul feminin de tenis au imitat “animoji”, emoji-urile sub forma de animalute.

Liderul mondial din WTA a jucat rolul unui urs panda, iar mai apoi rolul unei vulpi.

Simona Halep, principala favorita la castigarea US Open 2018, isi va incepe campania de cucerire a unui nou titlu de Grand Slam importiva sportivei din Estonia, Kaia Kanepi. Partida va avea loc marti, la o or ape care organizatorii o vor anunta in prealabil.

Turneul US Open se desfasoara in perioada 27 august – 9 septembrie.