Decizie de ULTIMA ORA luata de Gabi Torje! Poate sa revina in Liga 1, dar nu la Dinamo

Gabi Torje este de acum liber de contract.

Mijlocasul de 28 de ani, Gabriel Torje, si-a reziliat contractul cu formatia din Rusia, Akhmat Groznii, si este aproape de o revenire in Liga 1. Dupa ce a fost imprumutat in ultimele 2 sezoane la Karabukspor si Dinamo, Torje s-a eliberat de contract si poate semna cu orice club.

Dinamo nu este o varianta in conditiile in care relatia cu Florin Bratu nu a fost cea mai buna, Torje jucand doar 10 partide pentru Dinamo. Astfel, Torje ar putea sa ajunga la Dunarea Calarasi, alaturi de Bourceanu si Alexa. Torje le-a transmis acestora ca doreste sa-si gaseasca un angajament in strainatate, insa raman sanse sa semneze.

Problema unei reveniri in Liga 1 este data de salariul mare cerut de Torje, el fiind platit in perioada in care a fost la Dinamo cu 10.000 de euro pe luna, in conditiile in care primea o parte din salariu de la Akhmat.