Englezii sunt fascinati de Sarri si fac studii pe el: a cheltuit 400.000 € pe tigari si fumeaza 29.000 de tigari pe an

In fotbal exista deja o legenda - nimeni nu fumeaza mai mult ca Maurizio Sarri.

Maurizio Sarri este obiect de studiu pentru englezi, care se crucesc cand aud cat de mult poate sa fumeze noul antrenor al lui Chelsea.

Sarri fumeaza in medie 80 de tigari pe zi, dar sunt zile in care ajunge si la 100. Asta inseamna ca pe durata unui an, antrenorul ajunge sa fumeze aproape 30.000 de tigari.

Englezii de la joe.co.uk au facut si un calcul sa vada cati bani a cheltuit Sarri in "cariera" lui de fumator si au ajuns la o suma astronomica - 400.000 de euro.

Pentru ca stadioanele din Anglia sunt foarte restrictive atunci cand vine vorba de fumat, Sarri a gasit o metoda ingenioasa pentru a-si potoli viciul - mesteca tigarile, evident neaprinse, in timpul meciurilor din Premier League.