"A semnat!" Anuntul facut de belgieni despre Razvan Marin! Ce s-a intamplat dupa ce a fost dorit de AS Roma

Cei de la Standard Liege l-au rasplatit pe Razvan Marin pentru loialitate.

Razvan Marin a semnat un nou contract cu Standard Liege! Derniere Heure anunta ca Standard a decis sa-l recompenseze pe mijlocasul roman pentru faptul ca a rezistat tentiei de a pleca in Serie A, acolo unde a fost dorit de catre AS Roma si Inter Milano.

"Am vorbit cu AS Roma, Monaco si Sampdoria, insa Razvan a ales sa ramana la Standard" a dezvaluit Pietro Chiodi. Pentru acest lucru, cei de la Standard i-au oferit un nou contract lui Razvan Marin pana in 2023 cu un salariu imbunatatit.

Fosta intelegere a lui Marin cu Standard expira in 2021. El a fost cumparat de la Viitorul in ianuarie 2017 cu 2.5 milioane de euro.