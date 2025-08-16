Radu Drăgușin (23 de ani) e, probabil, și mai nerăbdător să se întoarcă pe teren, după ce a văzut ce joacă Tottenham, la ora actuală! Pentru că londonezii sunt o echipă „metamorfozată“ cu Thomas Frank în frunte.

Sâmbătă, în prima etapă din Premier League, Tottenham a făcut o demonstrație de forță cu Burnley.

Într-o partidă spectaculoasă, fără îndoială, momentul zilei, al etapei de fapt, a fost oferit de brazilianul Richarlison. În minutul 60, acesta a reușit dubla cu o „foarfecă" de senzație.


