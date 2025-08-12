FOTO ȘI VIDEO Radu Drăgușin, la Udine cu Tottenham pentru marele meci cu PSG! Imaginile postate de londonezi

Radu Drăgușin, la Udine cu Tottenham pentru marele meci cu PSG! Imaginile postate de londonezi
Supercupa Europei, Paris Saint-Germain - Tottenham, se joacă miercuri, de la ora 22:00, pe Stadio Friuli din Udine (Italia).

radu dragusinTottenhamPSGSupercupa Europei
Radu Drăgușin, în delegația lui Tottenham pentru Supercupa Europei, chiar dacă nu e în lot

Radu Drăgușin (23 de ani) a făcut parte din delegația lui Tottenham care a făcut deplasarea la Udine pentru duelul din Supercupa Europei, însă fundașul român nu va putea juca împotriva lui PSG din cauza unei accidentări.

Deși este accidentat și nu a fost trecut pe lista UEFA pentru Supercupa Europei, Drăgușin a făcut deplasarea în Italia și va urmări din tribună meciul contra lui Paris Saint-Germain. La fel s-a întâmplat și la finala Europa League contra lui Manchester United (1-0), când internaționalul român a fost prezent la Bilbao, iar la final s-a numărat printre fotbaliștii medaliați.

Radu Drăgușin se află în continuare în procesul de recuperare după ce la finalul lunii ianuarie a suferit o ruptură la ligamentele încrucișate. Fundașul român este așteptat să revină pe teren în luna septembrie.

Sunt bine, recuperarea este în planul pe care l-am avut inițial. Sunt într-un loc bun atât fizic, cât și mental și abia aștept să mă întorc pe teren. Nu am un răspuns la această întrebare (n.r. când va reveni pe teren), dar ideea este că sunt în ultima fază a recuperării, dar pentru mine asta e cea mai lungă, pentru că sunt în momentul în care simt că mai am puțin, dar, în același timp, sunt conștient că nu trebuie să grăbesc, pentru că este o accidentare din care te recuperezi destul de greu.

Eu am sperat până în ultimul moment să nu fie ceva serios, deși în momentul în care m-am accidentt și eram pe teren, mi-am dat seama că este o senzație pe care nu am mai avut-o niciodată, s-a dovedit a fi cel mai rău caz. A fost destul de greu până am înțeles și am învățat să trăiesc cu acest lucru, să îl accept, asta a fost cel mai dificil.

E dificil până accepți ce ți s-a întâmplat și până reușești să îți creezi o rutină, acum nu mai e rutina de a merge la antrenament să te antrenezi, te duci la antrenament să te recuperezi. Îmi lipsește terenul, îmi lipsesc colegii.

Dintre mesajele primite, foarte multe au fost și de la colegii de la națională. Am creat o familie și au fost acolo pentru mine. Am încercat să vin și să îi susțin la meciuri, cel puțin la cele de acasă. A fost foarte greu, nu sunt obișnuit să fiu în tribună”, a spus Radu Drăgușin într-un interviu acordat pentru FRF TV.

Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert
