Jucătorul în vârstă de 25 de ani, care s-a alăturat echipei madrileni venind de la Chelsea în 2024, a fost titular de patru ori în La Liga în acest sezon. Spurs, echipa lui Radu Drăguşin, şi Atletico au convenit asupra unei sume de transfer de aproximativ 34,6 milioane de lire sterline (40 de milioane de euro), potrivit presei britanice și a jurnalistului Fabrizio Romano.

Mijlocaşul central englez Conor Gallagher s-a despărțit de Atletico Madrid și a semnat un contract valabil pe termen lung cu Tottenham Hotspur, a anunţat miercuri clubul din Premier League.

„Sunt atât de fericit şi entuziasmat să fiu aici, făcând următorul pas în cariera mea la un club uimitor", a declarat Gallagher, care speră că o revenire în Premier League îi va spori şansele de a fi convocat la lotul Angliei pentru Cupa Mondială 2026.

Presiunea creşte asupra antrenorului Thomas Frank, Tottenham înregistrând o singură victorie în ultimele şapte meciuri, în toate competiţiile. Atacantul Mohammed Kudus a suferit o accidentare la cvadriceps, care îl va ţine departe de teren până în aprilie, în timp ce mijlocaşii Lucas Bergvall şi Rodrigo Bentancur au fost, de asemenea, indisponibili din cauza accidentărilor.

Richarlison, cel mai recent accidentat

Atacantul Richarlison a suferit, de asemenea, ceea ce pare a fi o entorsă la coapsă în înfrângerea cu 2-1 în faţa lui Aston Villa, sâmbăta trecută, care a pecetluit eliminarea lui Tottenham din Cupa Angliei.

„Conor va aduce maturitate, caracter şi personalitate în vestiarul nostru, în timp ce puterea sa de alergare, abilitatea de presing şi simţul golului ne vor consolida într-o zonă cheie a terenului", a declarat Frank într-un comunicat, citat de Agerpres.

Tottenham, locul 14 în clasamentul Premier League, se va confrunta sâmbătă cu West Ham United, echipă ameninţată cu retrogradarea.

