OFICIAL Tottenham transferă de la o forță din La Liga: 40 de milioane de euro pentru un mijlocaș!

Tottenham transferă de la o forță din La Liga: 40 de milioane de euro pentru un mijlocaș! Premier League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tottenham a cheltuit 40 de milioane pentru a-l aduce pe Conor Gallagher de la Atletico Madrid. 

TAGS:
TottenhamAtletico MadridPremier Leaguela liga
Din articol

Mijlocaşul central englez Conor Gallagher s-a despărțit de Atletico Madrid și a semnat un contract valabil pe termen lung cu Tottenham Hotspur, a anunţat miercuri clubul din Premier League.

Conor Gallagher, de la Atletico Madrid la Tottenham

Jucătorul în vârstă de 25 de ani, care s-a alăturat echipei madrileni venind de la Chelsea în 2024, a fost titular de patru ori în La Liga în acest sezon. Spurs, echipa lui Radu Drăguşin, şi Atletico au convenit asupra unei sume de transfer de aproximativ 34,6 milioane de lire sterline (40 de milioane de euro), potrivit presei britanice și a jurnalistului Fabrizio Romano.

„Sunt atât de fericit şi entuziasmat să fiu aici, făcând următorul pas în cariera mea la un club uimitor", a declarat Gallagher, care speră că o revenire în Premier League îi va spori şansele de a fi convocat la lotul Angliei pentru Cupa Mondială 2026. 

Presiunea creşte asupra antrenorului Thomas Frank, Tottenham înregistrând o singură victorie în ultimele şapte meciuri, în toate competiţiile. Atacantul Mohammed Kudus a suferit o accidentare la cvadriceps, care îl va ţine departe de teren până în aprilie, în timp ce mijlocaşii Lucas Bergvall şi Rodrigo Bentancur au fost, de asemenea, indisponibili din cauza accidentărilor.

Richarlison, cel mai recent accidentat

Atacantul Richarlison a suferit, de asemenea, ceea ce pare a fi o entorsă la coapsă în înfrângerea cu 2-1 în faţa lui Aston Villa, sâmbăta trecută, care a pecetluit eliminarea lui Tottenham din Cupa Angliei.

„Conor va aduce maturitate, caracter şi personalitate în vestiarul nostru, în timp ce puterea sa de alergare, abilitatea de presing şi simţul golului ne vor consolida într-o zonă cheie a terenului", a declarat Frank într-un comunicat, citat de Agerpres

Tottenham, locul 14 în clasamentul Premier League, se va confrunta sâmbătă cu West Ham United, echipă ameninţată cu retrogradarea.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării
ARTICOLE PE SUBIECT
Antrenor nou pentru Tottenham?! Lobby surprinzător: ”Probabil că vorbesc deja cu el”
Antrenor nou pentru Tottenham?! Lobby surprinzător: ”Probabil că vorbesc deja cu el”
E OUT de la Tottenham și merge în Serie A: ”Mulțumesc conducerii că mi-a respectat dorința de a pleca!”
E OUT de la Tottenham și merge în Serie A: ”Mulțumesc conducerii că mi-a respectat dorința de a pleca!”
Tottenham, refuz pentru Radu Drăgușin: "Face parte din planurile lui Thomas Frank. Nu pleacă nimeni!"
Tottenham, refuz pentru Radu Drăgușin: "Face parte din planurile lui Thomas Frank. Nu pleacă nimeni!"
Răsturnare de situație! Campioana din Top 5 îl vrea pe Drăgușin, după ce negocierile dintre Tottenham și AS Roma s-au blocat
Răsturnare de situație! Campioana din Top 5 îl vrea pe Drăgușin, după ce negocierile dintre Tottenham și AS Roma s-au blocat
Afacerea iernii prinde contur! Radu Drăgușin, ”monedă de schimb” pentru Tottenham
Afacerea iernii prinde contur! Radu Drăgușin, ”monedă de schimb” pentru Tottenham
ULTIMELE STIRI
Răzvan Lucescu a calificat-o pe PAOK Salonic în semifinalele Cupei Greciei
Răzvan Lucescu a calificat-o pe PAOK Salonic în semifinalele Cupei Greciei
Mario Iorgulescu, dispărut în Italia! Gino Iorgulescu ar fi plecat de urgență din România
Mario Iorgulescu, dispărut în Italia! Gino Iorgulescu ar fi plecat de urgență din România
Dan Petrescu a dezvăluit surpriza pe care i-au pregătit-o englezii la Chelsea - Arsenal: ”M-am bucurat enorm! A fost cel mai bun meci al meu”
Dan Petrescu a dezvăluit surpriza pe care i-au pregătit-o englezii la Chelsea - Arsenal: ”M-am bucurat enorm! A fost cel mai bun meci al meu”
Dakar 2026 | Emanuel Gyenes, locul 37 în etapa a zecea, la clasa moto
Dakar 2026 | Emanuel Gyenes, locul 37 în etapa a zecea, la clasa moto
Verdict despre transferul lui Nicolae Stanciu la Rapid
Verdict despre transferul lui Nicolae Stanciu la Rapid
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Vor să-l deturneze din drumul spre FCSB! Oferta primită de Ofri Arad

Vor să-l deturneze din drumul spre FCSB! Oferta primită de Ofri Arad

E OUT de la Tottenham și merge în Serie A: ”Mulțumesc conducerii că mi-a respectat dorința de a pleca!”

E OUT de la Tottenham și merge în Serie A: ”Mulțumesc conducerii că mi-a respectat dorința de a pleca!”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Se întoarce în Superliga! Triplul campion al României este așteptat la București

Se întoarce în Superliga! Triplul campion al României este așteptat la București

Gigi Becali a anunțat de ce a căzut transferul dorit de FCSB: ”O singură declarație! Atât am spus”

Gigi Becali a anunțat de ce a căzut transferul dorit de FCSB: ”O singură declarație! Atât am spus”

Alte două transferuri anunțate la FCSB: ”Nu jucători, fotbaliști!”

Alte două transferuri anunțate la FCSB: ”Nu jucători, fotbaliști!”



Recomandarile redactiei
Răzvan Lucescu a calificat-o pe PAOK Salonic în semifinalele Cupei Greciei
Răzvan Lucescu a calificat-o pe PAOK Salonic în semifinalele Cupei Greciei
Dan Petrescu a dezvăluit surpriza pe care i-au pregătit-o englezii la Chelsea - Arsenal: ”M-am bucurat enorm! A fost cel mai bun meci al meu”
Dan Petrescu a dezvăluit surpriza pe care i-au pregătit-o englezii la Chelsea - Arsenal: ”M-am bucurat enorm! A fost cel mai bun meci al meu”
Verdict despre transferul lui Nicolae Stanciu la Rapid
Verdict despre transferul lui Nicolae Stanciu la Rapid
E OUT de la Tottenham și merge în Serie A: ”Mulțumesc conducerii că mi-a respectat dorința de a pleca!”
E OUT de la Tottenham și merge în Serie A: ”Mulțumesc conducerii că mi-a respectat dorința de a pleca!”
Prima reacție a lui Andrei Nicolescu după oferta de 4 milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan: ”E important ca el să fie ok!”
Prima reacție a lui Andrei Nicolescu după oferta de 4 milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan: ”E important ca el să fie ok!”
Alte subiecte de interes
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
CITESTE SI
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce România pentru totdeauna”

stirileprotv Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce România pentru totdeauna”

Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Prima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță, din 2007, de la PRO TV. Cum arăta „Happy Hour” la debut. Imagini de arhivă

stirileprotv Prima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță, din 2007, de la PRO TV. Cum arăta „Happy Hour” la debut. Imagini de arhivă

„Adevăratul Cod al lui da Vinci”. Cercetătorii cred că au depistat ADN-ul lui Leonardo da Vinci într-un desen al acestuia

stirileprotv „Adevăratul Cod al lui da Vinci”. Cercetătorii cred că au depistat ADN-ul lui Leonardo da Vinci într-un desen al acestuia

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!