Tottenham ocupă locul 14 în eșalonul de elită al Angliei, care se vede în exclusivitate pe platforma VOYO până în 2028, cu șapte victorii, șase rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.



Antrenor nou pentru Tottenham?! Lobby surprinzător: ”Probabil că vorbesc deja cu el”



Sol Campbell (51 de ani), fost internațional englez și fost jucător la Spurs, consideră că Tottenham trebuie să ia în considerare faptul că Ruben Amorim este liber de contract.



Portughezul s-a despărțit la începutul anului de Manchester United



Campbell susține că Tottenham Hotspur poate fi o pălărie prea mare pentru actualul antrenor Thomas Frank, care a stat la Brentford înainte să o preia pe Spurs pentru aproape șapte ani!



”Ruben Amorim. Îl văd. Probabil că și vorbesc deja cu el, nu m-ar surprinde. Nu cred că se va întoarce în Portugalia. Tottenham o să vorbească cu el sigur dacă va exista o situație tensionată cu Frank.



Thomas Frank e un antrenor de top, dar nu mai e la Brentford. E altceva Tottenham, un club mare cu cerere mare. Vor succes și vor să se miște într-o direcție bună. Așa că nu aș fi surprins dacă vorbesc deja cu alți antrenori”, a spus Campbell pentru Sky Bet, citat de GOAL.

