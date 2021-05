Harry Kane, dorit de o rivala din Premier League! Ce suma fabuloasa vrea Tottenham pentru starul englez

Harry Kane este pregatit sa-i ceara presedintelui lui Spurs, Daniel Levy, sa ia in considerare ofertele pentru el in aceasta vara.

Tottenham a pierdut sambata meciul cu Leeds United din deplasare cu scorul de 1-3, iar sansele ca echipa din Londra sa se califice in Champions League sunt aproape nule.

Atacantul englez este extrem de dezamagit ca nu a reusit sa castige niciun trofeu in tricoul lui Tottenham si ar fi dispus sa plece din vara.

Calificarea in Champions League ar fi fost singura motivatie pentru ca jucatorul in varsta de 27 de ani sa mai continue la Tottenham.

Presedintele clubului, Daniel Levy, nu are nici o intentie sa il vanda pe Harry Kane, dar va accepta daca starul englez ii va cere sa plece cu orice pret.

Potrivit The Sun, conducerea lui Tottenham doreste 200 de milioane euro pentru Kane, doar ca aceasta suma este mult prea mare pentru situatia financiara din prezent a cluburilor, cauzata de pandemia de coronavirus.

Manchester United doreste sa il aduca pe Old Trafford pe internationalul englez si i-a facut o oferta de 100 de milioane de euro lui Tottenham, iar Levy va fi nevoit sa analizeze aceasta oferta, chiar daca asta ar insemna ca starul Kane ar putea pleca la o rivala din campionat.

Harry Kane trece printr-o forma fantastica si a reusit sa marcheze in acest sezon 31 de goluri in 46 de partide in toate competitiile.