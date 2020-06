Topul VEDETELOR care se bucura de titlul istoric al lui Liverpool. Caro Wozniacki e cea mai fericita: in curand face si ea 30 de ani!

Fosta tenismena Caroline Wozniacki face parte din randul celebritatilor care sustin cu pasiune proaspata campioana a Angliei.

Asteptarea de trei decenii a luat sfarsit, iar fanii lui Liverpool din intreaga lume pot sarbatori primul titlu de campioana dupa cel din sezonul 1989-1990. Printre sustinatorii "cormoranilor" se numara si cateva nume cu greutate, iar daneza "Caro" Wozniacki este unul dintre acestea.

Pentru jucatoarea care a renuntat la tenis in urma cu cateva luni, legatura cu Liverpool e una cu totul speciala, ea nascandu-se chiar in 1990 (la 11 iulie). Astfel, Wozniacki va implini peste putin timp 30 de ani in cel mai frumos context posibil, cu echipa de suflet campioana.

Actrita Angelina Jolie si cantareata Mel C (fosta membra a trupei Spice Girls) sunt alte celebre reprezentante ale sexului frumos care o au pe FC Liverpool la inima. In cazul Angelinei, ea a mostenit aceasta pasiune de la fostul sot Billy Bob Thornton, asta in timp ce primul ei copil adoptat, Maddox, e innebunit la randul lui dupa gruparea de pe "Anfield".

Mergand mai departe, in randul barbatilor, poate cel mai cunoscut fan al "cormoranilor" este actorul Daniel Craig, cel care joaca rolul James Bond in cunoscuta serie de filme de actiune cu "agentul 007" in prim-plan. O mentiune speciala merita si Nelson Mandela, chiar daca nu mai e printre noi, fostul presedinte sud-african recunoscand in mod public admiratia pentru Liverpool, dupa o intalnire pe care a avut-o cu lotul formatiei britanice, in 1994.