FABULOS! Liverpool a castigat titlul cel mai devreme din istorie, dar si cel mai tarziu! :) Cum este posibil 

Liverpool a castigat al 19-lea titlu in Premier League, la 30 de ani distanta de la ultimul.

'Cormoranii' au fost incoronati drept campionii Angliei dupa infrangerea suferita de Manchester City in deplasarea de la Chelsea. Elevii lui Klopp si-au asigurat titlul si au intrat in istorie cu doua recorduri inedite, care se bat cap in cap!

Titlul lui Liverpool este cel mai rapid din istoria Premier League. 'Cormoranii' au fost declarati castigatori cu 7 meciuri ramase de disputat. Recordul era de 5 meciuri ramase, detinut de Manchester City si Manchester United.

In acelasi timp, titlul este si cel mai tarziu castigat in istoria Premier League, datorita datii la care a fost castigat si din cauza pandemiei, care a oprit fotbalul pentru 3 luni. Recordul era detinut de Manchester United, care in sezonul 98/99 a luat titlul pe 16 mai. Liverpool a fost numita campioana pe 25 iunie.

