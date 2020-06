Reactia lui Gaurdiola dupa ce Liverpool a castigat Premier League cu 7 etape inainte de finalul competitiei: "Suntem cu mult in spatele lor! Au jucat fiecare meci ca pe ultimul"

Liverpool a devenit matematic campioana in Anglia, dupa ce echipa lui Pep Guradiola a pierdut in fata lui Chelsea cu 1-2.

City a castigat ultimele doua editii de Premier League, dar anul acesta nu a avut nicio sansa in fata masinariei lui Klopp. Liverpool a castigat titlul cu 7 etape inainte de finalul competiei, iar "cormoranii" au 23 de puncte peste Manchester City.

Antrenorul spaniol si-a felicitat rivalii si a recunoscut ca City nu a abordat meciurile cu aceeasi mentalitate ca a lui Liverpool.

"Nu am avut aceeasi pasiune in acest sezon. Liverpool a jucat fiecare meci din acest sezon ca si cum ar fi fost ultimul. Noi nu am avut acea mentalitate, in special in prima parte a sezonului am dat cu piciorul unor momente cheie. Acesta este adevarul, suntem cu mult in spatele lui Liverpool. Jucatorii lor au fost consistenti pe toata durata stagiunii, e fantastic ce au reusit", a spus antrenorul lui City.

Liverpool a castigat primul titlu in Anglia dupa o pauza de 30 de ani. Ultima data cormoranii au castigat competitia interna in sezonul 1989-1990.