Todd Boehly taie în carne vie la Chelsea! Ce se întâmplă din următorul sezon

Cu șase etape înainte de finalul sezonului din Premier League, echipa în care todd Boehly a investit aproximativ 600 de milioane de euro în ultimele două perioade de mercato este mai aproape de retrogradare decât de cupele europene.

Este de așteptat ca, în sezonul următor, Chelsea să aibă ca obiectiv revenirea în elita fotbalului britanic. Până atunci, patronul clubului ia măsuri la echipă.

Majoritatea jucătorilor din lotul pregătit în prezent de Frank Lampard vor avea salariul diminuat cu aproximativ 30 la sută, din cauza absenței din Champions League, scriu britanicii de la The Atlhetic.

Chelsea va avea și un nou antrenor din următorul sezon. Londonezii au ajuns la un acord verbal, de principiu cu Mauricio Pochettino (51 de ani), fostul antrenor al rivalei locale Tottenham, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

Dacă înțelegerea se va concretiza, antrenorul sud-american ar reveni în Premier League la aproape patru ani de la despărțirea de Tottenham, pe care a pregătit-o între 2014 și 2019.

???? Most of Chelsea’s new players will take a 30% pay cut next season with the absence of Champions League football.

This policy was adopted only after the signings of Raheem Sterling and Kalidou Koulibaly.

(Source: @TheAthleticFC) pic.twitter.com/Nb2qFzPdKq