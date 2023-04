Ce decizie a luat Chelsea, în urma slabelor performanțe sub comanda lui Frank Lampard

Englezul a bifat deja primele cinci apariții pe banca tehnică a londonezilor de când a revenit la cârma lui Chelsea, însă toate cinci au fost înfrângeri. Trei în campionat, două în Champions League.

Chiar și așa, conducerea lui Chelsea nu își dorește să-l înlăture pe Frank Lamprd prematur, conform informațiilor oferite de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano. Antrenorul are contract cu londonezii până la finalul sezonului.

„Chelsea plănuiește să nu îl schimbe în ciuda slabelor rezultate. Frank Lampard va sta ca interimar până la finalul sezonului. Negocierile între Chelsea și Mauricio Pochettino continuă pentru a se ajunge la un acord”, a scris Fabrizio Romano pe rețelele social media.

Chelsea plan has not changed despite poor results. Frank Lampard, expected to stay as interim coach until the end of the season. ???????? #CFC

