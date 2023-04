Frank Lampard (44 de ani) a fost ”instalat” în funcția de interimar la Chelsea, după ce Graham Potter a fost demis, dar este puțin probabil ca acesta să rămână și din sezonul următor la echipă.

Londonezii au ajuns la un acord verbal, de principiu cu Mauricio Pochettino (51 de ani), fostul antrenor al rivalei locale Tottenham, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

Dacă înțelegerea se va concretiza, antrenorul sud-american ar reveni în Premier League la aproape patru ani de la despărțirea de Tottenham, pe care a pregătit-o între 2014 și 2019.

Mauricio #Pochettino is one step away to become the new manager of #Chelsea from July. Verbal agreement in principle. #transfers #CFC https://t.co/jRhUfoTHiw