Surpriză uriașă! Suma „bizară” pe care bogații de la Newcastle o pregătesc pentru perioada de transferuri

„Coțofenele” și-au asigurat un loc în grupele Champions League, după ce și-au revendicat a patra poziție în primul eșalon al Angliei cu 71 de puncte. Newcastle a înregistrat 19 victorii, 14 rezultate de egalitate și cinci înfrângeri după 38 de etape disputate în Premier League.

„Coțofenele” i-au adus la echipă pe Alexander Isak (70 milioane de euro), Anthony Gordon (45.6 milioane de euro), Sven Botman (37 milioane de euro), Matt Targett (17.5 milioane de euro), Nick Pope (11.5 milioane de euro), Harrison Asbhy (3.4 milioane de euro) și Garang Kuol (350.000 euro).

Dar chiar și așa, potrivit Transfer News Live, care a citat MailSport, conducerea lui Newcastle i-a spus lui Eddie Howe faptul că poate cheltui doar 75 milioane de lire sterline (87.7 milioane de euro) în perioada de mercato din vară care urmează.

???? Newcastle directors have told Eddie Howe he ONLY has £75m to spend this summer.

