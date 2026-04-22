Surpriză de proporții Premier League! Bournemouth a anunțat antrenorul pentru sezonul următor

Bournemouth și-a anunțat noul antrenor pentru sezonul următor de Premier League! Formația care în acest moment se află pe locul 8 în clasament, cu șanse mari să termine întrecerea pe loc de cupă europeană, a anunțat că nu va mai continua cu spaniolul Andoni Iraola.

Ibericul în vârstă de 43 de ani, din vara lui 2023 antrenor al echipei din Premier League, va pleca la finalul întrecerii 2025-2026, iar Bournemouth a oficializat și cine va fi înlocuitorul acestuia.â

Clubul din Anglia va merge pe mâna lui Marco Rose, antrenor neamț în vârstă de 49 de ani, născut la Leipzig, care este fără contract de mai bine de un an, din martie 2025, când a reziliat acordul cu nemții de la Red Bull Leipzig, unde a petrecut doi ani și jumătate.

În trecut, el le-a mai pregătit pe Borussia Dortmund, Borussia Monchengladbach sau Red Bull Salzburg, iar în carieră a cucerit șase trofee, printre care o Cupă a Germaniei, cu RB Leipzig în 2023, și Supercupa Germaniei, tot cu formația din Leipzig.