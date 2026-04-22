Surpriză de proporții Premier League! Bournemouth a anunțat antrenorul pentru sezonul următor

  • Bournemouth și-a anunțat noul antrenor pentru sezonul următor de Premier League! Formația care în acest moment se află pe locul 8 în clasament, cu șanse mari să termine întrecerea pe loc de cupă europeană, a anunțat că nu va mai continua cu spaniolul Andoni Iraola.

Ibericul în vârstă de 43 de ani, din vara lui 2023 antrenor al echipei din Premier League, va pleca la finalul întrecerii 2025-2026, iar Bournemouth a oficializat și cine va fi înlocuitorul acestuia.â

Bournemouth are șase la cupele europene, dar schimbă antrenorul. Vine Marco Rose

Clubul din Anglia va merge pe mâna lui Marco Rose, antrenor neamț în vârstă de 49 de ani, născut la Leipzig, care este fără contract de mai bine de un an, din martie 2025, când a reziliat acordul cu nemții de la Red Bull Leipzig, unde a petrecut doi ani și jumătate.

În trecut, el le-a mai pregătit pe Borussia Dortmund, Borussia Monchengladbach sau Red Bull Salzburg, iar în carieră a cucerit șase trofee, printre care o Cupă a Germaniei, cu RB Leipzig în 2023, și Supercupa Germaniei, tot cu formația din Leipzig.

”AFC Bournemouth este încântată să confirme numirea lui Marco Rose în funcția de noul antrenor principal al clubului, cu un contract pe trei ani, care va începe după încheierea sezonului 2025-2026.

Antrenorul în vârstă de 49 de ani ajunge pe coasta de sud cu o vastă experiență la cel mai înalt nivel al fotbalului european, antrenând echipe precum Red Bull Salzburg, Borussia Monchengladbach, Borussia Dortmund și RB Leipzig.

Toată lumea de la AFC Bournemouth așteaptă cu nerăbdare să-l primească pe Marco pe stadionul Vitality, când își va începe rolul de antrenor principal în vară”, a comunicat clubul din Premier League, campionat care se vede pe VOYO!

Andoni Iraola a condus Bournemouth în 122 de partide, perioadă în care a înregistrat 46 de victorii, 35 de remize și 41 de înfrângeri, având o medie de 1,42 puncte/ meci. 

