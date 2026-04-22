Zeljko Kopic a spus lucrurilor pe nume la conferința de presă: ”Așa a fost și cu Dennis Politic!”

Dinamo - Universitatea Craiova este joi seară, de la ora 20:30, în etapa #6 din play-off-ul Superligii României.

La conferința de presă premergătoare meciului, Zeljko Kopic, antrenorul ”câinilor”, a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă echipa din ”Ștefan cel Mare”.

Kopic a evidențiat faptul că nu dispune de Mamoudou Karamoko și Jordan Ikoko. Francezul s-a accidentat cu ”U” Cluj în prima repriză, în timp ce congolezul Ikoko nu a mai jucat de trei etape.

Zeljko Kopic / Foto: Sport Pictures
Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic / Foto Sport Pictures
”Karamoko nu este disponibil și nici Ikoko nu e gata de meci. Am vorbit după U Cluj de faptul că Karamoko are o istorie cu accidentările, noi am încercat să intervenim și să-l ajutăm. Așa a fost și cu Dennis Politic, am încercat să intervenim. 

Uneori nu poți controla viața jucătorilor timp de 24 de ore. La finalul zilei e vorba despre jucător, că nu vorbim doar de talent, vorbim și despre lucrurile din afara terenului. La cluburile mari oamenii se uită și la acest aspect, pentru că în momentul când ai 60-70 de meciuri pe sezon trebuie să ai grijă. Una e să te accidentezi în duel, alta e să ai probleme musculare, aici intervine modul în care ai grijă de tine.

În rest toți jucătorii sunt sănătoși și pot să fie pe teren. Atmosfera e bună, mai ales acum, după victoria cu U Cluj. Știm că Universitatea Craiova are calitate, a avut multe meciuri bune în acest sezon. Au și slăbiciuni, ca orice echipă, o să încercăm să le exploatăm. O să dăm totul pentru a duce pe Dinamo în finală. Anul trecut am vorbit de importanța ca anul trecut să ajungem în play-off, iar anul acesta am spus că vrem să fim la cel mai bun nivel în ambele competiții. Nu știu cum va aborda Craiova acest meci, dar cred că echipele mari vor să joace finale și să câștige trofee”, a spus Zeljko Kopic.

Cum arată clasamentul play-off-ului

După cinci etape disputate în play-off, Dinamo e pe locul 5 cu 31 de puncte. O victorie, două remize și două eșecuri a înregistrat echipa pregătită de Zeljko Kopic până acum.

”Câinii” au pierdut cu Rapid (2-3) și cu Universitatea Craiova (0-1), au remizat cu FC Argeș (1-1) și CFR Cluj (1-1) și au învins-o pe ”U” cu 2-1.

