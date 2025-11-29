Fost internațional român cu șase prezențe la prima reprezentativă a României, Costel Pană a spus la emisiunea ”Poveștile Sport.ro” de ce avem un singur fotbalist român în cel mai bogat campionat din lume, Premier League.



Radu Drăgușin (23 de ani) a fost accidentat în ultimele nouă luni, dar a revenit la antrenamentele lui Tottenham și este foarte aproape de un debut într-un meci oficial în noul sezon.



”De ce avem un singur fotbalist român în Premier League?”. Costel Pană a răspuns direct



În ultimii ani, România nu a mai dat foarte mulți fotbaliști în campionatul englez. Adrian Mazilu și Tudor Băluță au fost cumpărați de Brighton, dar aceștia nu au debutat în Premier League și au revenit în campionatul nostru, iar Bournemouth l-a împrumutat pentru un singur sezon pe Ionuț Radu, care a fost rezervă.



Costel Pană crede că totul pleacă de la Copii și Juniori. Raportat la condițiile din străinătate, România este ”sub toate normele posibile”, crede fostul campion al României cu Dinamo din 1992.



„Infrastructură, facilități, selecție, copii și juniori. Suntem sub toate normele posibile! Ce oferim copiilor ca să vină la fotbal, ce motivație le oferim, iar apoi selecția. Antrenorii noștri sunt foarte prost plătiți.



Primul lucru în selecție este talentul și vocație pentru sportul respectiv, apoi intervin celelalte”, a spus Costel Pană, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.



Lista fotbaliștilor români care au trecut prin campionatul englez nu este foarte lungă. Dintre aceștia, doar Costel Pantilimon a reușit să câștige titlul, în perioada petrecută la Manchester City.



Fotbaliștii români care au evoluat în Premier League:

