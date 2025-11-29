Lista de transferuri a Barcelonei a scăpat în presă: zece jucători pentru o reconstrucție totală

Lista de transferuri a Barcelonei a scăpat &icirc;n presă: zece jucători pentru o reconstrucție totală La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FC Barcelona a câștigat titlul în sezonul precedent, primul cu Hansi Flick pe bancă, iar ambițiile au fost mari pentru această stagiune.

TAGS:
transferuri barcelonaBarcelonafc barcelona
Din articol

Cert este că rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor, atât în campionat, cât și în UEFA Champions League, iar catalanii pregătesc acum o reconstrucție totală. Mundo Deportivo, ziarul ”de casă” al grupării blaugrana, a pus mâna pe lista de transferuri a șefilor de pe Camp Nou.

Barcelona are zece nume pe lista de transferuri

Evident, aceasta începe cu Harry Kane (32 de ani), de la Bayern Munchen, al cărui nume este asociat cu Barcelona de mai bine de o lună. Catalanii ar fi tentați de transfer pentru că sunt în căutarea unui înlocuitor pentru Robert Lewandowski, dar și pentru că acesta are o clauză de reziliere accesibilă, de 65 de milioane de euro.

Pentru compartimentul ofensiv, Barcelona visează și la alte transferuri stelare, precum Julian Alvarez sau Erling Haaland, dar conducerea clubului este conștientă că aceștia sunt foarte greu de adus la echipă.

În ceea ce-l privește pe Marcus Rashford, atacantul împrumut de la Manchester United până la finalul sezonului, Barcelona nu a luat încă o decizie. Dacă englezul va confirma, atunci catalanii vor fi nevoiți să plătească 30 de milioane de euro pentru a-l păstra definitiv.

Lista de transferuri a Barcelonei:

  • Goncalo Inacio (24 de ani, fundaș central, Sporting Lisabona)
  • Murillo (23 de ani, fundaș central, Nottingham Forest)
  • Nico Schlotterbeck (25 de ani, fundaș central, Borussia Dortmund)
  • Luis Benedetti (19 ani, fundaș central, Palmeiras)
  • Marc Guéhi (25 de ani, fundaș central, Crystal Palace)
  • Julian Alvarez (25 de ani, atacant, Atletico Madrid)
  • Erling Haaland (25 de ani, atacant, Manchester City)
  • Harry Kane (32 de ani, atacant, Bayern Munchen)
  • Rafael Leao (26 de ani, extremă stângă, AC Milan)
  • Marcus Rashford (28 de ani, extremă stângă, împrumutat de Barcelona de la Manchester United)

Barcelona, în La Liga

După 13 etape, trupa lui Flick se situează pe poziția secundă cu 31 de puncte, clasându-se la o lungime în spatele liderului Real Madrid. 10 victorii, o remiză și două eșecuri a consemnat echipa catalană până acum.

În următoarea etapă, catalanii vor juca tot pe teren propriu împotriva celor de la Deportivo Alaves.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
După magistrați, Bolojan anunță tăieri și pentru alte categorii de români cu pensii speciale: „Este nevoie de o corectare”
După magistrați, Bolojan anunță tăieri și pentru alte categorii de rom&acirc;ni cu pensii speciale: &bdquo;Este nevoie de o corectare&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Manchester City pregătește 80.000.000&euro; pentru următorul transfer
Manchester City pregătește 80.000.000€ pentru următorul transfer
ULTIMELE STIRI
FCSB și-a dat acordul! Ce se va &icirc;nt&acirc;mpla la următorul meci din Europa League
FCSB și-a dat acordul! Ce se va întâmpla la următorul meci din Europa League
Maghiarii au reacționat după ce Mihai Stoica a confirmat primul transfer al iernii la FCSB
Maghiarii au reacționat după ce Mihai Stoica a confirmat primul transfer al iernii la FCSB
Marius Șumudică, radical: &rdquo;Nu mai calc &icirc;n Giulești c&acirc;t oi trăi. Nu pot să fiu c&acirc;rpă&rdquo;
Marius Șumudică, radical: ”Nu mai calc în Giulești cât oi trăi. Nu pot să fiu cârpă”
FC Copenhaga se extinde cu preluarea unei echipe - satelit &icirc;n Suedia, la care a &icirc;nceput fotbalul Zlatan Ibrahimovic!
FC Copenhaga se extinde cu preluarea unei echipe - satelit în Suedia, la care a început fotbalul Zlatan Ibrahimovic!
Gata să &icirc;i ia locul lui FCSB &icirc;n play-off: Vom avea surprize
Gata să îi ia locul lui FCSB în play-off: "Vom avea surprize"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, reverență &icirc;n fața unui jucător de la FCSB: &rdquo;&Icirc;și dă viața pe teren, dar nu are cu cine! Sunt mulțumit de el&rdquo;

Gigi Becali, reverență în fața unui jucător de la FCSB: ”Își dă viața pe teren, dar nu are cu cine! Sunt mulțumit de el”

Giovanni Becali propune un alt antrenor la FCSB: &rdquo;Tot vorbește cu Gigi la telefon&rdquo;

Giovanni Becali propune un alt antrenor la FCSB: ”Tot vorbește cu Gigi la telefon”

Ngezana, trecutul lui &icirc;ntunecat explică prezentul lui dezolant: &bdquo;Era ridiculizat de ai lui!&ldquo;

Ngezana, trecutul lui întunecat explică prezentul lui dezolant: „Era ridiculizat de ai lui!“

Lucescu adoptă &bdquo;modelul iranian&ldquo; și refuză deplasarea &icirc;n SUA: explicația deciziei

Lucescu adoptă „modelul iranian“ și refuză deplasarea în SUA: explicația deciziei

FCSB a anunțat numele noului fundaș central: Am bătut palma, se lucrează la documente

FCSB a anunțat numele noului fundaș central: "Am bătut palma, se lucrează la documente"

Fotbalistul lui FCSB ar prinde transferul carierei! &bdquo;Au fost mulțumiți de el! &Icirc;l văd omul numărul 1&rdquo;

Fotbalistul lui FCSB ar prinde transferul carierei! „Au fost mulțumiți de el! Îl văd omul numărul 1”



Recomandarile redactiei
FCSB și-a dat acordul! Ce se va &icirc;nt&acirc;mpla la următorul meci din Europa League
FCSB și-a dat acordul! Ce se va întâmpla la următorul meci din Europa League
Marius Șumudică, radical: &rdquo;Nu mai calc &icirc;n Giulești c&acirc;t oi trăi. Nu pot să fiu c&acirc;rpă&rdquo;
Marius Șumudică, radical: ”Nu mai calc în Giulești cât oi trăi. Nu pot să fiu cârpă”
Maghiarii au reacționat după ce Mihai Stoica a confirmat primul transfer al iernii la FCSB
Maghiarii au reacționat după ce Mihai Stoica a confirmat primul transfer al iernii la FCSB
Gata să &icirc;i ia locul lui FCSB &icirc;n play-off: Vom avea surprize
Gata să îi ia locul lui FCSB în play-off: "Vom avea surprize"
Neymar n-a ținut cont de nimic: ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n meciul &icirc;n care a jucat accidentat
Neymar n-a ținut cont de nimic: ce s-a întâmplat în meciul în care a jucat accidentat
Alte subiecte de interes
Barcelona i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Robert Lewandowski, după &rdquo;El Clasico&rdquo;! Plătește 100 de milioane de euro&nbsp;
Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski, după ”El Clasico”! Plătește 100 de milioane de euro 
Revoluție la Barcelona: șase jucători, OUT odată cu Xavi! Cum va arăta echipa cu noul antrenor și ex-starul lui Dinamo
Revoluție la Barcelona: șase jucători, OUT odată cu Xavi! Cum va arăta echipa cu noul antrenor și ex-starul lui Dinamo
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract p&acirc;nă &icirc;n 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
FC Barcelona a găsit &icirc;nlocuitor pentru Ilkay Gundogan!&nbsp;
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan! 
CITESTE SI
După magistrați, Bolojan anunță tăieri și pentru alte categorii de rom&acirc;ni cu pensii speciale: &bdquo;Este nevoie de o corectare&rdquo;

stirileprotv După magistrați, Bolojan anunță tăieri și pentru alte categorii de români cu pensii speciale: „Este nevoie de o corectare”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Reacția Hidroelectrica după ce s-a spus că a furnizat energie gratuit. Compania spune că a luat măsuri legale

stirileprotv Reacția Hidroelectrica după ce s-a spus că a furnizat energie gratuit. Compania spune că a luat măsuri legale

Tone de haine din Rom&acirc;nia ajung la groapa de gunoi, pentru că nu reușim să le reciclăm. Ce sunt hainele &bdquo;preloved&rdquo;

stirileprotv Tone de haine din România ajung la groapa de gunoi, pentru că nu reușim să le reciclăm. Ce sunt hainele „preloved”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!