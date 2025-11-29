Lista de transferuri a Barcelonei a scăpat în presă: zece jucători pentru o reconstrucție totală

Cert este că rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor, atât în campionat, cât și în UEFA Champions League, iar catalanii pregătesc acum o reconstrucție totală. Mundo Deportivo, ziarul ”de casă” al grupării blaugrana, a pus mâna pe lista de transferuri a șefilor de pe Camp Nou.



Barcelona are zece nume pe lista de transferuri



Evident, aceasta începe cu Harry Kane (32 de ani), de la Bayern Munchen, al cărui nume este asociat cu Barcelona de mai bine de o lună. Catalanii ar fi tentați de transfer pentru că sunt în căutarea unui înlocuitor pentru Robert Lewandowski, dar și pentru că acesta are o clauză de reziliere accesibilă, de 65 de milioane de euro.



Pentru compartimentul ofensiv, Barcelona visează și la alte transferuri stelare, precum Julian Alvarez sau Erling Haaland, dar conducerea clubului este conștientă că aceștia sunt foarte greu de adus la echipă.



În ceea ce-l privește pe Marcus Rashford, atacantul împrumut de la Manchester United până la finalul sezonului, Barcelona nu a luat încă o decizie. Dacă englezul va confirma, atunci catalanii vor fi nevoiți să plătească 30 de milioane de euro pentru a-l păstra definitiv.

