Sunt gata sa-l aduca pe Zidane pentru ca echipa sa ajunga din nou in top! PLANUL unui gigant din Premier League

Zinedine Zidane e vazut ca solutie salvatoare pentru o echipa de top din Premier League.

Chelsea nu traverseaza cea mai buna perioada a ei. Locul lui Maurizio Sarri la echipa din Premier League atarna de un fir de ata, iar englezii isi doresc sa-l aduca pe Zinedine Zidane sa-i scoata din pasa proasta, scrie The Sun.

Chelsea a pierdut rusinos ultimul meci, 0-6 in fata lui Manchester City si se afla pe locul al saselea in Premier League. Obiectivul echipei de pe Stamford Bridge era accederea in Champions League. Totusi, de pe aceasta pozitie, nu pot visa la asa ceva.

Sefii de la Chelsea sustin sus si tare ideea aducerii lui Zidane in locul lui sarri, iar discutiile cu fostul antrenor al celor de la Real Madrid ar fi avansat in cursul acestei saptamani.

Zinedine Zidane are un CV impresionant in ceea ce priveste performantele in Champions League, competitie pe care a castigat-o de trei ori in cei trei ani petrecuti la Real Madrid.

In varsta de 46 de ani, Zidane nu antreneaza, in prezent, nicio echipa, insa exista informatii ca si-ar dori sa se indrepte spre Premier League.

Eden Hazard, unul dintre numele cel mai des pronuntate la Chelsea, il idolatrizeaza pe Zidane, iar o venire a antrenorului la echipa de pe Stamford Bridge ar putea constitui si un motiv in plus de prelungire a contractului pentru belgian. Actuala sa intelegere cu Chelsea expira in 2020.