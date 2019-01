Batalia gigantilor! Mourinho si Zidane se lupta pentru un post de selectioner: nationala care ii doreste

Jose Mourinho si Zinedine Zidane se lupta pentru un post de selectioner.

Cei doi fosti antrenori ai Realului au fost trecuti pe lista de federatia din Iran. Conform presei de la Teheran, Zidane, Mourinho si Klinsmann sunt tehnicienii dintre care se va alege noul selectioner.



Carlos Queiroz, care antrena nationala Iranului din 2011, a plecat dupa ce echipa a fost eliminata in semifinalele Cupei Asiei. De altfel, Queiroz anuntase deja ca si-ar mai dori sa continue pe banca Iranului cel mult un an.



Mourinho si Zidane sunt in prezent liberi de contract dupa despartirile de Manchester United, respectiv Real Madrid.