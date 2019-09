Manchester City ii pregateste plecarea lui Guardiola! Au gasit deja inlocuitorul: anuntul zilei in Anglia!

Manchester City se pregateste sa se desparta de Pep Guaridola!

Conducerea lui Manchester City i-a oferit lui Giovanni van Bronckhorst o pozitie importanta in cadrul clubului englez, iar acesta a acceptat.

Potrivit Mirror, cei de la City au inceput deja sa planifice viata echipei dupa despartirea de Pep Guardiola. Actualul antrenor al echipei din Premier League mai are contract pana in 2021 si pana acum nu a purtat nicio negociere pentru prelungirea intelegerii cu City.

Planul englezilor este ca olandezul sa ramana la club cat mai mult posibil pana inainte de plecarea lui Pep Guardiola.

Van Bronckhorst ii cunoaste foarte bine pe presedintele executiv al lui Man City, Ferran Soriano, si pe directorul sportiv, Txiki Begiristain, de pe vremea cand juca la Barcelona.

Cazul este similar cu cel al lui Patick Evra. Dupa retragere, el a ramas la club pe o pozitie nou creata in board-ul de conducere. In 2016 el a preluat New York City FC in MLS, iar apoi a ajuns la Nice.

Van Bronckhorst are deja experienta ca antrenor. El a antrenat la Fayenoord, echipa alaturi de care a castigat un titlu si doua Cupe. La finalul sezonului el a demisionat si si-a luat un an de pauza.