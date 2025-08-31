James Milner, gol pentru istorie în Brighton - Manchester City

Ajuns la aproape 40 de ani, veteranul Milner a fost introdus în minutul 60 al meciului contra fostei sale echipe. Șapte minute mai târziu, mijlocașul lui Brighton a transformat un penalty cu mult calm, reușind să ducă astfel scorul la 1-1.



La 39 de ani și 239 de zile, James Milner a devenit cel mai vârstnic fotbalist din istoria Premier League care înscrie din penalty, potrivit Opta.



De asemenea, jucătorul lui Brighton este al doilea cel mai vârstnic marcator din istoria competiției. Recordul este deținut de Teddy Sheringham, care a marcat pentru West Ham în 2006, la vârsta de 40 de ani și 268 de zile, într-un duel contra lui Portsmouth.



După golul înscris contra lui Manchester City, James Milner a sărbătorit reușita aducându-i un omagiu lui Diogo Jota, fostul său coleg de la Liverpool, decedat în această vară.



James Milner se află pe locul 2 în clasamentul prezențelor all-time în Premier League - nu mai puțin de 640 de meciuri! În acest sezon îl poate devansa pe liderul Gareth Barry (653).

