GALERIE FOTO Stadion din altă galaxie în Premier League: 100.000 de locuri, 2 miliarde € și 92.000 de joburi

Stadion din altă galaxie &icirc;n Premier League: 100.000 de locuri, 2 miliarde &euro; și 92.000 de joburi Premier League
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

Manchester United Old Trafford
Manchester United are cel mai mare stadion dintre echipele din Premier League. ”Bătrânul” Old Trafford are aproape 75.000 de locuri, dar cu toate acestea clubul vrea să treacă la un alt nivel, iar următorul pas este construirea unui stadion ultramodern.

Manchester United pregătește un proiect stelar

Clubul a confirmat că plănuiește să construiască o nouă arenă, de 100.000 de locuri, iar în ultimele luni a publicat și câteva imagini fabuloase cu proiectul. Costurile pentru acest proiect s-ar ridica la aproximativ două miliarde de euro.

În plus, noul stadion pe care-l pregătește Manchester United ar reprezenta o adevărată oportunitate și pentru comunitate. Zvonurile susțin că proiectul ar putea genera peste 92.000 de job-uri și venituri anuale colosale, având în vedere că cifra posibililor vizitatori ai stadionului este estimată la 1,8 milioane pe an!

Recent, Manchester United a cerut opinia fanilor cu privire la stadion printr-un sondaj postat pe site-ul oficial. Pe noua arenă, costurile unui abonament pentru un sezon ar putea fi cuprinse între 570 și 4.830 de lire sterline.

Manchester United, patru meciuri fără înfrângere în Premier League

După un start de sezon modest, Manchester United a legat o serie pozitivă, cu trei victorii și un rezultat de egalitate, și a ajuns pe locul opt în Premier League, cu 17 puncte după zece runde.

În următoarea etapă, ”diavolii” se vor deplasa la Londra pentru un meci tare cu Tottenham.

A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani
Dennis Man, printre jucătorii arătați cu degetul de antrenorul lui PSV: Asta am făcut la pauză!
Dennis Man, printre jucătorii arătați cu degetul de antrenorul lui PSV: "Asta am făcut la pauză!"
A murit Emerich Ienei!
A murit Emerich Ienei!
Performanțele inegalabile ale regretatului Emeric Ienei. O legendă a fotbalului românesc s-a stins
Performanțele inegalabile ale regretatului Emeric Ienei. O legendă a fotbalului românesc s-a stins
Simbolic: ultimul meci văzut pe stadion de Emerich Ienei, antrenorul care i-a adus Stelei Cupa Campionilor Europeni
Simbolic: ultimul meci văzut pe stadion de Emerich Ienei, antrenorul care i-a adus Stelei Cupa Campionilor Europeni
Dennis Man, printre jucătorii arătați cu degetul de antrenorul lui PSV: Asta am făcut la pauză!
Dennis Man, printre jucătorii arătați cu degetul de antrenorul lui PSV: "Asta am făcut la pauză!"
Ar fi fost Alexandru Maxim o variantă pentru echipa națională? Mijlocașului îi merge excelent în Turcia
Ar fi fost Alexandru Maxim o variantă pentru echipa națională? Mijlocașului îi merge excelent în Turcia
S-a achitat suma pentru transferul lui Robert Lewandowski: 45.000.000 de euro

S-a achitat suma pentru transferul lui Robert Lewandowski: 45.000.000 de euro

Nu se lasă! O nouă ofertă pentru Dan Petrescu, după primul refuz

Nu se lasă! O nouă ofertă pentru Dan Petrescu, după primul refuz

FCSB are un nou director sportiv: Ne-am înțeles!

FCSB are un nou director sportiv: "Ne-am înțeles!"

Gigi Becali, revoltat de ce a putut să ceară Louis Munteanu: „La revedere!"

Gigi Becali, revoltat de ce a putut să ceară Louis Munteanu: „La revedere!“

Dioszegi s-a convins după ce a văzut în Liga 2: Ei sunt cu un picior în prima ligă, dar locul 2 de vânzare

Dioszegi s-a convins după ce a văzut în Liga 2: "Ei sunt cu un picior în prima ligă, dar locul 2 de vânzare"

Transferul pregătit de FCSB, lăudat: „Îmi place! Știe fotbal, aleargă"

Transferul pregătit de FCSB, lăudat: „Îmi place! Știe fotbal, aleargă“



Performanțele inegalabile ale regretatului Emeric Ienei. O legendă a fotbalului românesc s-a stins
Performanțele inegalabile ale regretatului Emeric Ienei. O legendă a fotbalului românesc s-a stins
Simbolic: ultimul meci văzut pe stadion de Emerich Ienei, antrenorul care i-a adus Stelei Cupa Campionilor Europeni
Simbolic: ultimul meci văzut pe stadion de Emerich Ienei, antrenorul care i-a adus Stelei Cupa Campionilor Europeni
Dennis Man, printre jucătorii arătați cu degetul de antrenorul lui PSV: Asta am făcut la pauză!
Dennis Man, printre jucătorii arătați cu degetul de antrenorul lui PSV: "Asta am făcut la pauză!"
A murit Emerich Ienei!
A murit Emerich Ienei!
Ar fi fost Alexandru Maxim o variantă pentru echipa națională? Mijlocașului îi merge excelent în Turcia
Ar fi fost Alexandru Maxim o variantă pentru echipa națională? Mijlocașului îi merge excelent în Turcia
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Un Sir, patron la Manchester United! Cine este noul proprietar de pe "Old Trafford" care i-a învins pe șeici
Un Sir, patron la Manchester United! Cine este noul proprietar de pe ”Old Trafford” care i-a învins pe șeici
Noul acționar al lui Manchester United vrea să construiască "Wembley-ul Nordului"!
Noul acționar al lui Manchester United vrea să construiască "Wembley-ul Nordului"!
Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe

stirileprotv Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe

Farmecul imperfecțiunii: dinți strâmbi sau nasuri ascuțite. Cum arătau vedetele de altă dată, pe vremea când micile imperfecțiuni nu se corectau cu bisturiul

protv Farmecul imperfecțiunii: dinți strâmbi sau nasuri ascuțite. Cum arătau vedetele de altă dată, pe vremea când micile imperfecțiuni nu se corectau cu bisturiul

Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri

stirileprotv Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri

Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe

stirileprotv Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe

UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
