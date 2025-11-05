Manchester United are cel mai mare stadion dintre echipele din Premier League. ”Bătrânul” Old Trafford are aproape 75.000 de locuri, dar cu toate acestea clubul vrea să treacă la un alt nivel, iar următorul pas este construirea unui stadion ultramodern.



Manchester United pregătește un proiect stelar



Clubul a confirmat că plănuiește să construiască o nouă arenă, de 100.000 de locuri, iar în ultimele luni a publicat și câteva imagini fabuloase cu proiectul. Costurile pentru acest proiect s-ar ridica la aproximativ două miliarde de euro.



În plus, noul stadion pe care-l pregătește Manchester United ar reprezenta o adevărată oportunitate și pentru comunitate. Zvonurile susțin că proiectul ar putea genera peste 92.000 de job-uri și venituri anuale colosale, având în vedere că cifra posibililor vizitatori ai stadionului este estimată la 1,8 milioane pe an!

