După două săptămâni excelente în care a înscris o dublă contra lui Napoli în Champions League, iar în Eredivise, contra Fortunei Sittard, a reușit un gol și un assist, Dennis Man a fost răsplătit cu încă o titularizare în cea mai importantă competiție europeană.

Peter Bosz, după Olympiacos - PSV: "La pauză, am fost puțin mai agresiv decât sunt de obicei"

Man nu a reușit însă să impresioneze, iar în minutul 58 a fost înlocuit cu marocanul Couhaib Driouech. Era 1-0 pentru Olympiacos la acel moment, după golul înscris de Gelson Martins încă din minutul 17. Fără internaționalul român pe teren, ba smuls o remiză în prelungiri. Americanul Ricardo Pepi a înscris pentru campioana Olandei.

După meci, antrenorul Peter Bosz a recunoscut că a fost nemulțumit de prestația jucătorilor săi din prima repriză și a vorbit despre discursul din vestiar, de la pauză. Indirect, tehnicianul s-a referit și la Dennis Man, care a fost printre primii schimbați.



"La pauză, am fost puțin mai agresiv decât sunt de obicei. Le-am spus băieților că vor mai avea 10 minute la dispoziție pentru a juca. Cred că cei 5 jucători care au intrat în repriza secundă au făcut diferența. Au adus energie echipei și asta mi-am dorit să văd", a spus Peter Bosz.

Golul egalizator al lui PSV Eindhoven a fost marcat chiar de un jucător introdus în repriza secundă, Ricardo Pepi.

Dennis Man, fără realizări în Olympiacos - PSV, notat cu 5,5

Publicația olandeză Voetbal Primeur l-a notat cu 5,5 pe Dennis Man și a scris: "Extrema dreaptă a lui PSV a arătat foarte bine în ultimele săptămâni, dar de această dată nu și-a făcut simțită prezența. Românul a arătat cumva neputincios înainte să fie înlocuit înainte de minutul 60".

Cel mai slab jucător din tabăra lui PSV a fost considerat fundașul Serginio Dest, notat cu 4,5: "S-a apărat adesea ca o găină fără cap, a fost veriga slabă și a fost driblat de 5 ori în prima repriză".

După primele 4 etape din faza principală UCL, PSV Eindhoven are 5 puncte, iar pentru echipa lui Dennis Man urmează dueluri cu Liverpool (deplasare), Atletico Madrid (acasă), Newcastle (deplasare) și Bayern Munchen (acasă).

