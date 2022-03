'Spune-i să se ducă naibii'. Dorit de la 14 ani pe Old Trafford, o legendă de la United l-a înjurat pe Alex Ferguson

Ajuns pe Old Trafford la 19 ani, fotbalistul britanic a marcat 253 de goluri în toate competițiile pentru "diavolii roșii", reușind să cucerească 16 trofee în perioada petrecută la United, până în 2017.

Prima încercare de transfer a lui Wayne Rooney la Manchester United a fost în anul în care jucătorul avea doar 14 ani. Sir Alex Ferguson a insistat pentru mutarea sa de la Everton, ba chiar i-a sunat personal pe părinții lui Wayne, așa cum a povestit acesta într-un interviu pentru The Sun.

"Sir Alex Ferguson a încercat să mă transfere de când avea 14 ani. Vorbea la telefon cu mama și cu tata, iar ei mi-au spus: 'Alex e la telefon. Manchester United te vrea'. Iar eu am răspuns: 'Spune-i să se ducă naibii. Vreau să joc la Everton'. Apoi, odată cu trecerea timpului, am știut că trebuie să lucrez cu Alex Ferguson. Motivul pentru care am ajuns la Manchester United a fost Alex Ferguson", a declarat Wayne Rooney.

Wayne Rooney, inclus în Hall of Fame-ul Premier League

Golgheterul all-time al lui Manchester United, ajuns la 36 de ani, este al doilea cel mai bun marcator din istoria Premier League, cu 208 goluri în 491 de meciuri, fiind depășit doar de marele Alan Shearer, cu 260 de goluri în 441 de meciuri.

În februarie, Wayne Rooney a vorbit, într-un documentar dedicat carierei sale, despre granițele și dificultățile pe care le-a învins pentru a deveni cel mai bun.

"Am făcut multe greșeli când am fost tânăr, unele și cu presa. Pentru mine, să mă confrunt cu ce era în presă, cu antrenorul, cu familia, a fost dificil. În primii ani la Manchester United, până să se nască primul meu fiu, Kai, mă închideam în casă. Niciodată nu ieșeam.

Erau momente când aveai câteva zile la rând libere iar eu pur și simplu mă închideam în casă și beam, încercând să mă deconectez de la toate lucrurile care se întâmplă", a spus Rooney.