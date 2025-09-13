Jack Hinshelwood, accidentat în secunda 13 din Bournemouth - Brighton

Titularizat de Fabian Hurzeler în meciul de pe Vitality Stadium, Jack Hinshelwood a intrat la prima fază a meciului într-un duel la mijlocul terenului cu Evanilson, atacantul lui Brighton.



Evanilson s-a prăbușit pe gazon, iar Hinshelwood și-a sucit glezna piciorului drept. Mai mult, mijlocașul lui Brighton și-a călcat și adversarul pe mână, însă accidentarea sa a fost mult mai serioasă și nu a putut continua.



Accidentarea lui Hinshelwood s-a produs în secunda 13, iar mijlocașul a rămas pe teren până în minutul 3 pentru a i se acorda îngrijiri medicale. Fabian Hurzeler a fost forțat să mute foarte devreme și l-a trimis în locul englezului pe suedezul Yasin Ayari (21 de ani).



Jack Hinshelwood are 20 de ani și este un produs al academiei lui Brighton. Până acum a strâns 52 de meciuri și 8 goluri la prima echipă.

