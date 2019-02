Solskjaer, antrenorul lunii in Premier League! Debut fantastic pentru "Ucigasul cu fata de copil" la Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer are parte de un debut extraordinar la Manchester United.

Adus de Manchester United ca manager interimar pana in vara dupa demiterea lui Jose Mourinho, norvegioanul Ole Gunnar Solskjaer a depasit toate asteptarile si a resuscitat clubul englez inca de la prima partida.

United a marcat 5 goluri in primul meci cu Solskjaer pe banca, cele mai multe goluri de la retragerea lui Sir Alex Ferguson.

Tot de la Ferguson nu a mai dat Manchester United antrenorul lunii in Premier League. Dupa ce au mizat pe David Moyes, Louis Van Gaal si Jose Mourinho fara succes, United pare ca si-a gasit in sfarsit "Alesul". Solskjaer a petrecut 17 ani ca jucator si antrenor la Manchester United si a implementat multe dintre metodele lui Ferguson.

Cu 9 victorii in primele 10 partide si fara infrangere, Solskjaer a readus echipa in lupta pentru primele 4 locuri si a eliminat Arsenal in Cupa Angliei.



"Nu poti fi un manager bun fara jucatori buni", a declarat Solskjaer dupa ce a primit premiul de managerul lunii ianuarie in Premier League.

Marcus Rashford, jucatorul lunii in Premier League



Iar Solskjaer chiar are jucatori buni. Tanarul atacant Marcus Rashford a fost declarat jucatorul lunii ianuarie in Premier League, dupa ce a devenit golgheterul echipei.



La 21 de ani, Rashford il tine pe Lukaku pe banca si e titular in atacul lui Manchester United. Sub comanda lui Solskjaer si campionul mondial Pogba a renascut. Francezul a fost rezerva la ultimele partide cu Mourinho pe banca si isi cauta echipa sa plece. Acum e gata sa semneze un contract nou pe termen lung.



Solskjaer i-a cucerit pe jucatori



Solskjaer a convins deja si alti jucatori sa-si prelungeasca intelegerile, dupa ce in toamna clubul risca sa pierda 8 jucatori liberi in vara.

Martial, jucator adus pe 70 de milioane de euro, a semnat recent prelungirea, la fel si Ashley Young, Scott McTominay sau Phil Jones. Exista tratative si cu David de Gea pentru prelungire, jucator cu mai multe oferte. Si Rashford urmeaza sa primeasca un contract nou si cu o dublare de salariu pentru ca tanarul atacant sa nu fie ademenit de granzii Europei in viitorul apropiat.

Urmeaza un nou test dificil pentru Solsjkjaer, cu PSG in optimile Ligii Campionilor. Daca va trece de bogatii Frantei, norvegianul va primi contract permanent de antrenor al lui Manchester United, scrie presa engleza. Francezii vin fara Neymar si Veratti, doi dintre cei mai importanti jucatori ai lor.

Manchester United, prima in Premier League de la venirea lui Solskjaer!



De la venirea lui Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United a obtinut cele mai multe puncte, a marcat cele mai multe goluri si a incasat cele mai putine goluri din Premier League.

In momentul demiterii lui Mourinho, United avea golaveraj 0, acum bilantul este de +14.

Recent, United a depasit pentru prima data in acest sezon locul 6 din clasament, fiind la 2 puncte in spatele lui Chelsea, ocupanta locului 4. Echipa lui Sarri intalneste Manchester City in Premier League, in timp ce United se deplasarea la Fulham.