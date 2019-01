Solskjaer A INTRAT IN ISTORIE! Ce a reusit noul antrenor al lui Man United: ANUNTUL facut dupa meciul cu Brighton

Man United a obtinut a saptea victorie consecutiva in toate competitiile. Totate victoriile au fost obtinute de la venirea lui Ole Gunnar Solskjaer pe banca echipei in locul lui Jose Mourinho.

Odata cu succesul in fata celor de la Brighton, scor 2-1 pe Old Trafford, Solskjaer a devenit al treilea antrenor din istoria Premier League care castiga primele sase meciuri pe banca unei formatii.

Doar Carlo Ancelotti la Chelsea si Pep Guardiola la Manchester City au mai reusit acest lucru.

